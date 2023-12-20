Песков призвал не относиться к сезону простуд как "к неожиданному снегу в декабре"

Как отметил пресс-секретарь президента России, "еще даже до ковида мы с вами всю зиму болели простудами, гриппом и так далее"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ происходит каждый год, это не неожиданность, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Давайте не забывать главное - еще даже до ковида мы с вами всю зиму болели простудами, гриппом и так далее. Потом был ковид, и после ковида продолжаем болеть, и дальше будем болеть. Такой сезон, особенно для нашего климата. Давайте не относиться к этому как к неожиданному снегу в декабре", - сказал Песков.