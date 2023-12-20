В Москве пройдет второй конкурс проектов развития территории ВДНХ

Конкурсантам предстоит создать ландшафтно-архитектурную концепцию для территории между первым Лихоборским проездом и Сельскохозяйственной улицей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс "Золотой колос", участникам которого предстоит создать концепцию развития для участка территории на ВДНХ, открылся в Москве, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"В Москве открылся прием заявок на конкурс "Золотой колос - 2024", посвященный развитию территории ВДНХ. <...> Принять участие в профессиональном состязании приглашают специалистов в области архитектуры, ландшафтного дизайна и строительства 18-35 лет, а также творческие коллективы из России, Белоруссии и других стран СНГ", - говорится в сообщении.

Как уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, конкурсантам предстоит создать ландшафтно-архитектурную концепцию для территории между первым Лихоборским проездом и Сельскохозяйственной улицей. Подать заявку можно до 31 января 2024 года на сайте выставки. В пресс-службе добавили, что подробный список требований к материалам есть также на сайте, работы будут оцениваться по нескольким критериям: функциональности, эстетичности, масштабности, уникальности замысла и оригинальности. Проекты принимаются до 30 мая.

Торжественное оглашение результатов и награждение пройдут летом 2024 года на ВДНХ. Победитель получит денежную премию в размере 300 тыс. рублей, за второе место вручат 200 тыс. рублей, за третье - 100 тыс. "Золотой колос" проводится в столице уже во второй раз, участники первого сезона разрабатывали проекты комплексного обновления пяти въездных групп ВДНХ: "Север-1", "Север-2", "Север-3", Совхозного и Хованского въездов. Первое место присудили команде из Казани.