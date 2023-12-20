Загруженность дорог в Москве снизилась на треть в 2023 году

В среднем в сутки за 11 месяцев этого года передвигалось около 2,84 млн автомобилей, что на 4% меньше, чем в прошлом году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московские дороги стали на треть более свободными в текущем году. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Загруженность московских дорог снизилась на треть в 2023 году. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов сообщил, что в среднем в сутки за 11 месяцев этого года передвигалось около 2,84 млн автомобилей, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Это самый низкий показатель за последние 5 лет. По сравнению с 2019 годом на дорогах стало на 230 тыс. машин меньше среднесуточно", - говорится в публикации.

Там уточняется, что дороги стали свободнее в связи с ростом популярности городского транспорта Москвы. "Ввели новые станции метро, в том числе БКЛ, запустили МЦД-3 и МЦД-4, чаще используется такси", - перечислили в департаменте.

Как добавил Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, по сравнению с прошлым годом число дней с высокой загруженностью за 11 месяцев 2023 году сократилось на 28%. "Большими темпами мы вводим новые станции метро, МЦД, развиваем сеть выделенных полос, такси и сервис краткосрочной аренды машин. Создается доступная альтернатива личному автомобилю - городской транспорт с каждым годом становится удобнее, комфортнее и привлекательнее. При этом провозной запас создан на десятилетия вперед", - сказал заммэра.