Собянин заявил, что Москва продолжит оказывать поддержку Донецку и Луганску

Мэр города ранее подчеркивал, что объем помощи, которую оказывает столица Донецкой и Луганской народным республикам, а также Крыму и Севастополю, равен совокупному объему всей помощи, которую оказывают этим регионам другие субъекты федерации

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российская столица продолжит работу по восстановлению Донецка и Луганска, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Разумеется, заботясь об одном городе, мы не забудем о всех наших побратимах - Донецке и Луганске. Правительство Москвы продолжит реализовать проекты возрождения этих замечательных городов", - сказал Собянин в ходе ежегодного отчета мэра столицы о деятельности правительства города в Мосгордуме.

Ранее он подчеркивал, что объем помощи, которую оказывает Москва Донецкой и Луганской народным республикам, а также Крыму и Севастополю, равен совокупному объему всей помощи, которую оказывают этим регионам другие субъекты федерации.