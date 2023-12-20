Более 7,5 тыс. подарков вручат пациентам детских больниц Москвы к Новому году

Детей также ждут театрализованные представления, анимационная программа, игры у елки, творческие мастер-классы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Праздничные мероприятия "Добрая елка мэра Москвы" и "Новогодний десант" стартовали в столице, к Новому году юным пациентам больниц вручат более 7,5 тыс. подарков. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Самый долгожданный праздник для детей - Новый год. К сожалению, не все могут встретить его дома в окружении близких, некоторые должны провести зимние каникулы в больничных палатах. Конечно, мы не можем оставить юных пациентов без праздника. Для нас очень важно, чтобы дети, которые канун и сам Новый год проведут не дома, чувствовали нашу заботу и внимание. Так, в столице началась уже ставшая традиционной "Добрая елка мэра Москвы". В этом году она пройдет в детских больницах и их филиалах - всего по 22 адресам. Маленьких пациентов ждут театрализованные представления, анимационная программа, игры у елки, творческие мастер-классы. Для ребят в соответствии с их возрастом уже подготовлено более 7,5 тыс. подарков", - сказала Ракова.

Она пояснила, что это различные развивающие и настольные игры, наборы для творчества, книги. Также по 29 декабря ребят ждет "новогодний десант" Дедов Морозов и Снегурочек. Главные волшебники высадятся на крыши пяти детских больниц и, спустившись вниз при помощи альпинистского снаряжения, поприветствуют детей через окна больничных палат.

Для детей, которые не смогут присутствовать на представлениях праздника "Добрая елка Мэра Москвы", будут организованы поздравления в палатах, а тем, кто находится в изоляционно-диагностических боксах, передадут подарки через сотрудников клиник.

"Акция "Новогодний десант" проходит в Москве уже не первый год. На этот раз он высадится на крыши: Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой, Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого, Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка", Морозовской детской городской клинической больницы", - перечислила Ракова.