В Башкирии из-за непогоды ограничили движение транспорта на некоторых участках трасс

Для оказания помощи водителям развернуты четыре мобильных пункта обогрева

УФА, 20 декабря. /ТАСС/. Движение грузового и пассажирского транспорта ограничено на четырех участках федеральных и региональных трасс в Башкирии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Ограничение движения введено для грузовых и пассажирских транспортных средств на участках автомобильных дорог: трасса Р-240 Уфа-Оренбург с 198 по 273 км (Мелеузовский, Куюргазинский районы). <...> На участке автомобильной дороги общего пользования Уфа - Инзер - Белорецк 67-205 км (Архангельский, Белорецкий районы), Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск 115-276 км (Абзелиловский, Белорецкий районы)", - сказано в сообщении.

Кроме этого, ФКУ Упрдор "Приуралье" распорядительным актом ввело ограничение движения для грузовых и пассажирских транспортных средств на участке трассы Уфа - Оренбург, участке трассы М-5 в городе Октябрьском, Туймазинском, Буздякском, Уфимском и Иглинском районах.

Для оказания помощи водителям на дорогах развернуты четыре мобильных пункта обогрева, добавили в МЧС. Как сообщили в мэрии, ориентировочно до 18:00 мск грузовому транспорту из-за погодных условий запрещен въезд в Уфу.