В Таиланде на год запретили выдавать лицензии на ношение оружия после стрельбы в ТЦ

Согласно директиве премьера Сеттхи Тхависина и министра внутренних дел Анутхина Чанвиракуна, такое решение связано со стремлением предотвратить новые инциденты со стрельбой

БАНГКОК, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство Таиланда ввело мораторий на один год на выдачу лицензий на ношение и хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщила газета The Nation.

Согласно директиве премьера Сеттхи Тхависина и министра внутренних дел Анутхина Чанвиракуна, такое решение связано со стремлением предотвратить новые инциденты со стрельбой.

Власти Таиланда ранее анонсировали усложнение процесса получения лицензии для приобретения огнестрельного оружия и патронов к нему спортивными ассоциациями стрелкового спорта, а также приняли решение ввести запрет на выдачу новых лицензий на ношение оружия. Владельцы стрелковых клубов в соответствии с новыми правилами обязаны будут вести учет всех, кто тренируется на их объектах. Все огнестрельное оружие, применяемое на этих стрельбищах, должно быть лицензировано, а частным лицам не разрешается выносить гильзы с их территории.

Такие меры вводятся после произошедшего 3 октября инцидента со стрельбой в торговом центре Siam Paragon, который расположен в туристическом центре Бангкока. Тогда 14-летний подросток открыл хаотичную стрельбу по посетителям универмага. В результате происшествия погибли два человека - граждане Китая и Мьянмы. Еще пять человек пострадали, среди них граждане Китая, Лаоса и Таиланда. Стрелок после допросов был переведен из следственного изолятора для несовершеннолетних в психиатрическую больницу для проведения обследования.