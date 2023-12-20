Строительство новой детской поликлиники на 500 посещений начнется в Самаре в 2024 году

Проект получил положительное заключение государственной экспертизы

ТАСС, 20 декабря. Новую детскую поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену, планируют построить в Октябрьском районе Самары. Подрядчика для проведения работ выберут в 2024 году, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

"В 2024 году запланировано начало реализации трех объектов капитального строительства <…>. [В том числе] строительство здания детской поликлиники на 500 посещений в смену в Самаре <…> в границах улиц Н. Панова, Часовой и Ерошевского", - отметили в ведомстве.

Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, госконтракт планируется заключить в 2024 году.

Кроме того, в 2024 году планируется приступить к реконструкции поликлиники в городском округе Кинель и строительству поликлиники в сельском поселении Подстепки Ставропольского района.

По данным министерства, в первом квартале 2024 года также откроется поликлиника на 700 посещений в смену в поселке Волгарь. До конца 2023 года планируется полностью завершить все строительные работы и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.