Жители аварийных домов на Гороховой улице в Петербурге получат матпомощь

В связи с обрушением жильцов необрушившихся подъездов и соседнего здания эвакуировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Жители аварийных домов, находящихся на Гороховой улице в Санкт-Петербурге, вынужденные покинуть квартиры из-за обрушения стен в одном из зданий и угрозы соседнему, получат материальную помощь. Об этом сообщил журналистам губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после осмотра места происшествия.

"Будет оказана материальная помощь, составлен план на выделение квартир. Будет оказана помощь тем, кто материально пострадал", - сказал он.

Два подъезда аварийного флигеля дома №73 на Гороховой улице обрушились около 02:00 в среду. Бывший доходный дом, построенный в 1885 году, находился на ремонте. По словам губернатора, последние жильцы, не желавшие покидать дом, были расселены из него "буквально накануне".

В связи с обрушением было решено эвакуировать жильцов необрушившихся подъездов и соседнего здания, состояние которого также вызывает опасения. Люди временно размещены в гостинице. Как сообщил губернатор, они обеспечены питанием и всем необходимым. Детям, которые ходят в школу и детский сад, будет предоставлен автобус, чтобы добираться до учебных заведений из гостиницы.

На месте обрушения продолжается разбор конструкций. Как сообщил губернатор, спасатели тщательно проверили все завалы, людей под ними не обнаружено. По словам Беглова, в одном месте служебные собаки остановились, была объявлена тишина. Но под конструкциями, которые разобрали, оказались хомяки в клетке.