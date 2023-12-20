В ДНР восстановили более 1 тыс. км дорог в 2023 году

Глава региона Денис Пушилин отметил, что работы по восстановлению транспортной инфраструктуры будут продолжены

ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Почти 1,2 км дорожного полотна восстановлено в Донецкой Народной Республике в 2023 году. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.

"По всей республике в этом году восстановлено почти 1 200 км участков автомобильных дорог. В таком значительном объеме соединились усилия госкомпании "Автодор", регионов-шефов, наших местных дорожных строителей", - написал Пушилин.

Он также подчеркнул, что в 2023 году в регионе начался ремонт наиболее сложных участков дорог. Работы по восстановлению транспортной инфраструктуры будут продолжены.