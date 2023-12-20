Губернатору Запорожской области вручили награду "Соотечественник года"

Евгений Балицкий отметил, что она будет храниться в музее региона

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Заместитель главы правительства Крыма Георгий Мурадов вручил губернатору Запорожской области Евгению Балицкому награду "Соотечественник года", награждение состоялось на открытии дня региона на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"[Награда] вручается выдающимся деятелям, которые укрепили силы Русского мира <...>, [за] огромный личный вклад в то, чтобы наша страна стала сильнее и мощнее. В этом году эта награда вручается губернаторами четырех новых регионов, которые вошли в состав Российской Федерации. Эта награда символизирует подвиг, который был совершен 240 лет назад Екатериной Великой, именно тогда эти земли вошли в состав России", - сказал Мурадов, обращаясь к губернатору Запорожья.

"Это награда всех запорожцев, и ей храниться в музее Запорожской области", - отметил, в свою очередь, Балицкий.

На сайте правительства Крыма сообщается, что почетная награда "Соотечественник года" была учреждена Международным советом российских соотечественников (МСРС) - старейшим всемирным объединением соотечественников, представляющим их организации из более чем 50 стран мира. С 2021 года Совет министров Республики Крым и МСРС стали организаторами награждения соотечественников, внесших особый вклад в работу по консолидации Русского мира.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.