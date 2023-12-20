Суд назначил Google третий оборотный штраф за неудаление фейков об СВО

Компанию оштрафовали на 4,6 млрд рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 4,6 млрд рублей компанию Google за систематическое неудаление недостоверных сведений о спецоперации на Украине, а также запрещенной в РФ информации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать компанию Google виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное неудаление информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млрд 611 млн 738 тыс. рублей", - огласил решение судья.

Как сказано в материалах дела, поводом для протокола в отношении Google послужили ролики на YouTube, в которых, в частности, была размещена недостоверная информация о потерях армии России в ходе СВО, жертвах среди мирного населения и планах по применению ядерного оружия. Кроме этого, в роликах присутствовал контент, связанный с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, и экстремистские материалы. Роскомнадзор направил компании повторное уведомление о необходимости удалить эти видеоматериалы, однако этого сделано не было.

Этот штраф стал третьим оборотным штрафом, назначенным компании в РФ за неудаление запрещенного и недостоверного контента. Google стала первой компанией в РФ, которая была подвергнута этому наказанию за неудаление запрещенных данных. Сумму штрафа в этом случае устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании. В декабре 2021 года Google оштрафовали на 7,2 млрд рублей, а в июле 2022 года - на 21,07 млрд рублей.