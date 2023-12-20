Патриарх Кирилл назвал "разбойничьим и богоборческим" возможный запрет УПЦ

Глава РПЦ призвал "молиться о всех гонимых" священнослужителях и мирянах Украинской православной церкви

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал законодательную инициативу Верховной рады Украины по запрету Украинской православной церкви (УПЦ) "разбойничьим и богоборческим решением". Об этом он заявил, выступая с отчетным докладом на ежегодном Епархиальном собрании Москвы.

"Верховная Рада Украины приняла разбойничье, богоборческое решение в первом чтении утвердить закон, который нацелен на полный запрет канонической православной церкви на территории, подчиняющейся киевским властям. Призываю вас крепко молиться о всех гонимых иерархах, священнослужителях, монашествующих и мирянах Украинской православной церкви, да смилуется над ними Бог и да сохранит Он их от всякого зла", - сказал патриарх, выдержки из доклада которого приводятся на сайте РПЦ.

В октябре Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви, подготовленный кабмином по поручению президента страны Владимира Зеленского. Документ поддержали 267 депутатов при 226 необходимых.

Правительство Украины внесло его в парламент еще в январе. Законопроект длительное время не ставили на голосование, поскольку, как признавал спикер Рады Руслан Стефанчук, голосов в его поддержку в парламенте не хватало.