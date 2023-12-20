В Свердловской области зафиксировали минимум незаконных рубок леса за 10 лет

По сравнению с 2022 годом показатель сократился на 47%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Самый низкий уровень незаконных рубок леса за 10 лет зафиксирован в Свердловской области в 2023 году, по сравнению с 2022 годом показатель сократился на 47%. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"В 2023 году в Свердловской области зафиксирован самый низкий уровень незаконных рубок за 10 лет. По сравнению с прошлым годом их число сократилось на 47%. Мы стремимся к тому, чтобы полностью исключить возможность незаконной рубки леса", - цитирует департамент министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова.

Под наблюдением сейчас находится 93% площади лесного фонда региона. В борьбе с нарушителями законодательства для дистанционного мониторинга лесов помогает применение космической съемки и искусственного интеллекта. "Дистанционный мониторинг способствует стабилизации ситуации с незаконными рубками и дисциплинирует лесопользователей. К примеру, в Байкаловском лесничестве в этом году объем незаконных рубок снижен почти в 10 раз, в Гаринском, Камышловском, Невьянском и Талицком лесничествах - втрое. А в Сухоложском лесничестве мониторинг не выявил незаконных рубок вовсе", - отметили в департаменте.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева сотрудники региональных Минприроды и Минтранса определили, где на маршрутах следования лесовозов можно задействовать дорожные камеры, чтобы усилить контроль за транспортировкой заготовленной древесины по территории области. Техника будет распознавать лесовозы, а материалы с камер планируется передавать для работы в правоохранительные органы.

Всего в 2023 году в бюджеты городов Свердловской области от заготовителей нелегальной древесины поступило почти 82 млн рублей в качестве возмещения ущерба лесному фонду. Больше всего нарушений при помощи дистанционного мониторинга зафиксировано в Алапаевском, Шалинском, Невьянском, Камышловском и Талицком лесничествах.