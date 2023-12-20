В автобусах Подмосковья будут транслировать новогодние аудиопоздравления от пассажиров

Компания "Мострансавто" получила 25 записей с пожеланиями от жителей и гостей Московской области

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Записи пассажиров с новогодними пожеланиями будут транслировать в автобусах подмосковного перевозчика "Мострансавто" в период продолжительных зимних выходных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Аудиопоздравления с Новым годом от пассажиров будут транслироваться в автобусах "Мострансавто". Компания получила 25 записей с добрыми пожеланиями от жителей и гостей Московской области. Напомним, что новогодняя акция длилась неделю, заявки принимались до 18 декабря. Сообщения помогут создать атмосферу праздника в автобусах крупнейшего перевозчика Подмосковья", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что сообщения будут транслироваться в салонах автобусов всех филиалов предприятия в период продолжительных зимних выходных. Как подчеркнули в пресс-службе, чаще всего в поздравлениях пассажиры желали удачи, счастья и благополучия в наступающем году.