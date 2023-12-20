В Улан-Удэ организовали подвоз воды из-за аварии на водозаборе

Восстановительные работы продолжаются

УЛАН-УДЭ, 20 декабря. /ТАСС/. Городские службы организовали подвоз воды в нескольких кварталах Улан-Удэ, где ограничено холодное водоснабжение из-за аварии на водозаборе, сообщили в мэрии.

"В связи с отключением холодного водоснабжения у части жителей Октябрьского района организован подвоз воды для горожан. Для удобства жителей установлено два маршрута движения автоцистерн", - говорится в сообщении.

Как сообщил директор МУП "Водоканал" Дмитрий Скакалин, восстановительные работы на насосной станции юго-западного района продолжаются, монтируется временный водовод. "Практически завершен монтаж первой и второй ниток, продолжается работа по монтажу третьей нитки. Запуск холодного водоснабжения запланирован на 20:00-22:00 (15:00 - 17:00 мск).

"Диспетчерская служба мониторит ситуацию. Холодная вода в основном в домах есть, но верхние этажи в многоквартирных домах могут заметить снижение давления", - отметил он.

В Улан-Удэ ранее произошла авария на водозаборе, задействованном в водоснабжении Октябрьского района города, где проживает около трети населения столицы Бурятии - около 200 тыс. человек. Причиной аварийной ситуации стало обрушение правой нитки трубопровода диаметром в 1 м. На месте работает пять аварийных бригад, задействовано 20 единиц спецтехники. К вечеру температура воздуха в Улан-Удэ опустилась до минус 30 градусов.