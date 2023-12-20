Абхазия направила в новые регионы РФ мандарины и питьевую воду

Груз сопровождает глава МЧС Абхазии Лев Квициния

СУХУМ, 20 декабря. /ТАСС/. Абхазия отправила жителям новых регионов России к Новому году мандарины и питьевую воду, груз сопровождает глава МЧС Лев Квициния. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

"Колонна МЧС Абхазии с 50 тоннами цитрусовых и бутилированной воды направилась ранним утром из Сухума в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. Груз сформирован по поручению президента Аслана Бжании. Доставкой груза руководит специальный представитель президента в новых регионах России, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая поездка Квицинии в статусе спецпредставителя в новые регионы. В рамках поездки Квициния обсудит с главами новых субъектов вопросы взаимодействия с Абхазией.