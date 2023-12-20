Захарова: вывоз оставшихся в Газе россиян будет осуществляться на индивидуальной основе

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина оперативная группа МЧС завершила работу в Египте по эвакуации граждан РФ из Газы и вернулась в Москву

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Работа по вывозу оставшихся в секторе Газа российских граждан будет вестись на индивидуальной основе после завершения организованной эвакуации. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина оперативная группа МЧС завершила работу в Египте по эвакуации россиян из Газы и вернулась в Москву.

"Работа по возможным обращениям россиян, которые по разным причинам остаются в секторе Газа, будет продолжена на индивидуальной основе, в том числе тех, кому согласовано разрешение на проход через контрольно-пропускной пункт "Рафах", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что российская сторона выражает признательность "египетским, израильским, палестинским и катарским партнерам за содействие в эвакуационных мероприятиях".

Всего с 13 ноября по 19 декабря в РФ из сектора Газа доставлены 1 124 человека, из них 643 - граждане РФ, 518 детей, из которых 320 - россияне. Накануне спецборт МЧС доставил в Москву последнюю группу граждан РФ, эвакуированных из Газы. Прибывшие заключительным рейсом направлены в пункты временного размещения. Сотрудники подразделений по вопросам миграции МВД России консультируют их, в том числе по вопросам восстановления утраченных документов и получения правового статуса.