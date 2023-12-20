В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий

Главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова подписала соответствующее постановление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий вводится в Петербурге с 20 декабря. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.

"Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)", - говорится в документе.