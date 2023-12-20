Патриарх считает недопустимым пренебрежительное отношение к кресту в России

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что такие ситуации недопустимы "тем более в то время, когда наша страна вовлечена в глобальное цивилизационное противостояние"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пренебрежительное отношение к духовной и исторической самобытности России, в том числе к христианскому кресту и другим символам, на публичных изображениях неприемлемо, особенно в условиях, когда страна вовлечена в глобальное цивилизационное противостояние. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на ежегодном Епархиальном собрании духовенства Москвы.

"Осенью этого года многочисленные неравнодушные люди возмутились и указали на целый ряд случаев, когда на публичных изображениях - на плакатах, гербах, логотипах регионов и даже на предполагавшейся к выпуску в обращение банкноте - нарочито затирался на православных храмах Крест Господень. Радует, что во многих случаях общественная озабоченность привела к исправлению упомянутых ситуаций", - сказал патриарх, выдержки из доклада которого опубликованы на сайте РПЦ.

Предстоятель Русской православной церкви подчеркнул, что подобные ситуации не должны иметь место "тем более в то время, когда наша страна вовлечена в глобальное цивилизационное противостояние, в котором отстаивается наша самобытность, отстаивается сама возможность людей жить в соответствии со своей верой и на основании того, что завещали предки".

По мнению патриарха, в таком случае необходимо свидетельствовать о своей гражданской позиции. "Не следует стесняться говорить о том, что мы как граждане России считаем неприемлемым чье бы то ни было пренебрежительное отношение к нашей духовной и исторической самобытности, в том числе к ее символам. Это свидетельство - наше право и наш долг", - добавил патриарх.