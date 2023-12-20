В Чувашии открылся первый семейный многофункциональный центр

Заведение может обслуживать до 6 тыс. семей в год

ЧЕБОКСАРЫ, 20 декабря. /ТАСС/. Первый семейный многофункциональный центр (МФЦ) начал работу в Чувашии, в планах - открытие еще трех таких учреждений, сообщила журналистам глава Минтруда республики Алена Елизарова. Семейный МФЦ обустроен в Чебоксарах и будет обслуживать до 6 тыс. семей в год.

"Семейный МФЦ - это новый формат работы, куда любая семья может обратиться с вопросами, связанными с жизнедеятельностью семьи, будь то психологическая помощь либо организация досуга, образования <…>, спортивного, культурного воспитания детей, решения <…> правовых вопросов. Отличие от имеющихся форм работы в том, что здесь <…> в рамках формата единого окна можно решить любой вопрос, с которым семья приходит", - пояснила Елизарова.

Первый семейный МФЦ создан в Чебоксарах на базе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В Минтруде Чувашии подчеркивают, что вновь созданное учреждение будет обслуживать до 6 тыс. семей в год, что 2,4 раза больше, чем было ранее на данной площадке. Помощь будут оказывать социальные работники и специалисты по работе с семьей, психологи, юрисконсульт.

"Одна из главных инноваций службы - это принцип нуждаемости, а не категориальности. При обращении <…> не потребуется собирать какие-либо дополнительные справки, например, подтверждающие статус неполной или малоимущей семьи. <…> За каждой семьей закрепляется куратор, который <…> будет сопровождать заявителя от подачи обращения до получения конечного результата", - поясняют в министерстве.

Кроме того, на базе семейного МФЦ создана творческая площадка и организованы социальные сервисы - в частности, работает группа кратковременного пребывания для детей до трех лет с мамами, пункт социального проката, площадка досуговой активности подростков, служба медиации.

Елизарова сообщила, что 22 декабря семейный МФЦ откроется в Канаше, в 2024 году аналогичные центры появятся в Новоюжном районе Чебоксар и Урмарском округе. "Чтобы охватить всю республику, нам надо создать 32 таких центра. Задача посильная", - написал в своем телеграм-канале глава Чувашии Олег Николаев по итогам посещения семейного МФЦ.