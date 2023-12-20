Глава СК поручил создать группу по расследованию дел, связанных с обманутыми дольщиками

В ведомстве отметили, что Александр Бастрыкин в режиме видео-конференц-связи провел прием граждан, где выслушал заявителей, которые являются участниками долевого строительства жилых домов в Костроме

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин поручил создать следственную группу по расследованию уголовных дел, связанных с обманутыми дольщиками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Поручено также создать следственно-оперативную группу по расследованию уголовных дел в этой области, особенно обратить внимание на проблемы ветеранов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, проживающих в аварийном жилье, инвалидов и других лиц из социально незащищенной категории", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Бастрыкин в режиме видео-конференц-связи провел прием граждан, где выслушал заявителей, которые являются участниками долевого строительства жилых домов в Костроме. По данным СК, в городе в целом сложилась проблемная ситуация, связанная с бенефициарным владельцем трех компаний-застройщиков Е. В. Бельдиным. Он, действуя через ранее созданные им строительные организации, привлек 239 граждан для долевого строительства 25 жилых домов в Костроме со сроком исполнения обязательств в 2020-2021 году. В соответствии с заключенными договорами участники долевого строительства оплатили стоимость жилья в размере 220,5 млн рублей. Однако до настоящего времени строительство объектов не завершено.

Руководитель СУ СК России по Костромской области Денис Левченко доложил, что костромские следователи по факту ненадлежащего государственного надзора и контроля со стороны должностных лиц департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).