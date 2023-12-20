В Соликамске, где аварийно отключали отопление, три года не ремонтировали теплосети

Губернатор Пермского края анонсировал большую проверку унитарного предприятия "Теплоэнерго"

ПЕРМЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Сети теплоснабжения три года не перекладывали в Соликамске, где из-за аварии жители части микрорайонов несколько дней оставались без отопления, сообщил журналистам губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

"Мы года три говорили главе, что надо искать источник финансирования, у них три года нет инвестиционной программы, они три года не перекладывают сети. У них была возможность заявиться в федеральное инфраструктурное меню - они отказались. Поэтому сейчас будет большая проверка унитарного предприятия ["Теплоэнерго"]", - сказал Махонин.

Ранее глава региона объявил выговор главе Соликамского городского округа Евгению Самоукову и уволил заместителя главы округа по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова после аварии на сетях теплоснабжения. По его словам, вопросы к заместителю главы Соликамского городского округа по вопросам ЖКХ "копились давно".

12 декабря три микрорайона Соликамска остались без отопления из-за аварии на сетях теплоснабжения. Подачу отопления возобновили после завершения ремонтных работ 13 декабря. Затем произошло еще два прорыва, частичное отключение отопления затронуло микрорайоны Центральный, Верхний Больничный и 3-й микрорайон Калийщиков. 3-й микрорайон Калийщиков оставался на пониженных параметрах отопления до 18 декабря. "Компенсацию жителям за лопнувшие батареи [управляющие компании] возьмут на себя. Также будет перерасчет по коммунальным платежам. По итогам буду принимать кадровые решения", - сообщал ранее губернатор Пермского края.