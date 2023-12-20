В Москве состоялась жеребьевка "Игр будущего"

Жеребьевка прошла в дисциплинах "фиджитал-скейтбординг", "фиджитал-BMX", "фиджитал-единоборства", "кибатлетика" и "гонки дронов"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Жеребьевка соревнований "Игры будущего" прошла в Москве на выставке-форуме "Россия". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Во время жеребьевки первых дисциплин "Игр будущего" старт билетной программе дал блогер Влад Бумага, который также запустил интерактивный конкурс для подписчиков турнира в социальных сетях. Главный приз - семейная поездка в Казань на турнир.

"Игры будущего" - это очень интересная движуха, за которой я точно буду следить, - сказал Влад Бумага. - Мне интересно увидеть гонки дронов, фиджитал-единоборства, да и вообще все, что там будет. Я обязательно приеду в Казань, лично посмотрю на зарождение чего-то нового и глобального".

Жеребьевка прошла в дисциплинах "фиджитал-скейтбординг", "фиджитал-BMX", "фиджитал-единоборства", "кибатлетика" и "гонки дронов". По итогам церемонии своих соперников узнали фиджитал-спортсмены со всех пяти континентов. В частности, заявлены команды из Германии, Турции, Франции, Южной Кореи, Болгарии, Вьетнама и Индии.

"Россия сейчас стала центром мирового фиджитал-движения и будет его лидером в ближайшие годы. К нам тянутся со всего мира - во многом благодаря нашей идеологии, направленной на формирование гармоничного человека через объединение традиционного спорта и киберспорта", - заявил руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.