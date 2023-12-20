В Москве оснащение кардиослужбы поликлиник и стационаров завершат в 2024 году

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова добавила, что единый подход к оснащению кардиологических кабинетов и отделений позволит обеспечить равномерное покрытие качественной медицинской помощью во всем городе

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Оснащение всех поликлиник и больниц Москвы кардиологическим оборудованием по единому стандарту планируют завершить в начале 2024 года. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С 2022 года для оснащения стационарного и амбулаторного звена мы закупили более 6,5 тыс. единиц медицинского оборудования на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Среди них более 2,8 тыс. электрокардиографов, порядка 2 тыс. систем холтеровского мониторирования, 2 тыс. аппаратов суточного мониторирования артериального давления и прочее оборудование. Мы полностью завершим оснащение кардиологической службы поликлиник и больниц по единому стандарту в первом квартале 2024 года", - сказала Ракова.

Она добавила, что единый подход к оснащению кардиологических кабинетов и отделений позволит обеспечить в каждой медицинской организации выполнение единых требований лечения и равномерное покрытие качественной медицинской помощью во всем городе. Это, в свою очередь, обеспечит технологическую преемственность в оказании помощи между амбулаторным и стационарным звеном, а главное высокие стандарты диагностики.

Дополнительно для кардиологических отделений больниц закупили 41 автоматическое устройство для непрямого массажа сердца, 31 аппарат для внутрисосудистой визуализации со встроенными технологиями ФРК и МРК для оценки степени значимости стеноза, 15 аппаратов для внутрисосудистой визуализации с оптико-когерентной томографией, позволяющий выполнить сверхточную внутрисосудистую визуализацию коронарных артерий, и 15 портативных анализаторов тропонина, отметила заммэра.

"Сердечно-сосудистые заболевания являются одними из самых частых причин смерти, поэтому профилактике и лечению пациентов с сосудистыми катастрофами в Москве уделяется самое пристальное внимание. Уровень развития плановой и экстренной помощи при инфарктах и инсультах в столице отвечает лучшим мировым стандартам. Для круглосуточной экстренной помощи пациентам с любыми сердечно-сосудистыми патологиями в столице в 2013 году была создана инфарктная сеть. В нее входят более 20 стационаров Москвы, в которых оказывается высокотехнологичная экстренная помощь пациентам с любыми кардиологическими патологиями", - напомнила Ракова.

Благодаря предпринимаемым мерам с 2010 года показатель смертности от болезней системы кровообращения уменьшился в 1,5 раза.