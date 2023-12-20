Патриарх Кирилл заявил, что РФ нужны экстраординарные меры в демографии

Это необходимо, чтобы оставаться великой державой, сказал глава РПЦ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. России нужно принять экстраординарные и действенные меры в сфере демографии для "умножения народа", чтобы оставаться великой державой. Такое мнение выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на ежегодном Епархиальном собрании духовенства Москвы.

"Благополучие семьи, этой малой церкви, и умножение нашего народа является абсолютным императивом для выживания нашего Отечества. Скажу прямо: если не будет предпринято экстраординарных и действенных мер, то не при жизни этого поколения, но уже при следующих поколениях Россия может перестать быть великой державой, а это означает перспективу потери ее территорий и, возможно, ее исчезновение как единой страны", - сказал глава РПЦ. Видео выступления распространила его пресс-служба.

Патриарх напомнил, как в прошлом году говорил о том, что защита семейных идеалов должна осуществляться в том числе через серьезные экономические решения, которые реально повышают уровень благосостояния родителей с детьми.

"К сожалению, не могу сказать, что в этом направлении за год что-то радикально изменилось, хотя о некоторых подвижках мы все же слышим. Надеюсь, что объявление главой государства российского следующего года Годом семьи послужит серьезному изменению ситуации. Кому-то может показаться, что лучше направить крупные денежные потоки в развитие, к примеру, промышленности, такие инвестиции быстрее вернутся и приумножатся, но если не инвестировать в буквальном смысле в сбережение и приумножение народа, то через поколения некому будет и пользоваться этим достижением", - подытожил он, отметив, что в таком случае Россия может утратить свою идентичность, а с ней и православную веру.