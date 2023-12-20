Версальский дворец вновь принимает посетителей

Угроза взрыва оказалась ложной

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Администрация Версальского дворца сообщила об отмене тревоги, объявленной в связи с анонимной угрозой о заложенной на его территории бомбе. Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети X (ранее Twitter).

"20 декабря в 12:50 (14:50 мск - прим. ТАСС) проверки были завершены, посетители снова могут попасть в замок", - гласит короткое послание. Утром среды из-за угрозы взрыва с территории дворцового комплекса было эвакуировано около 2 тыс. человек.

Ранее осенью в Версальском дворце эвакуация объявлялась по меньшей мере семь раз после телефонных звонков и писем о взрывных устройствах, которые рассылали в различные общественные и государственные учреждения республики. Один человек был задержан за ложное сообщение о минировании Версальского дворца, однако обвинение не связывало его поступок с террористической деятельностью. Его приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно.