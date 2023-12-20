РГГУ и Росархив разрабатывают программу переподготовки архивистов из новых регионов

Работу планируют начать в ближайшее время

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и Росархив планируют создать программу повышения квалификации и профессиональной подготовки архивистов из новых регионов России. Об этом сообщил ректор вуза Александр Безбородов.

"Практическая сторона - это наша реальная помощь РГГУ новым регионам, в частности Мариупольскому государственному университету. Мы хотели бы создать с Росархивом систему повышения квалификации и переподготовки архивистов из новых регионов", - сказал он.

Безбородов добавил, что РГГУ и Росархив с помощью Минобрнауки и Российского общества историков-архивистов планируют начать эту работу в ближайшее время.