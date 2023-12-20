Шольц после двух дней самоизоляции сдал отрицательный тест на коронавирус

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что у канцлера на протяжении нескольких дней были незначительные симптомы

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Актуальный тест канцлера ФРГ Олафа Шольца на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат.

Об этом сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

"Ко мне только что поступила информация, что он получил отрицательный результат", - сказал он. По его словам, у канцлера на протяжении нескольких дней, что было известно об инфекции, были незначительные симптомы.

О том, что Шольц заразился коронавирусом стало известно в понедельник, 18 декабря.