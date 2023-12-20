Умер экс-глава EFE Мигель Анхель Госало

Ему было 85 лет

МАДРИД, 20 декабря. /ТАСС/. Бывший руководитель испанского информационного агентства EFE Мигель Анхель Госало умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила Ассоциация прессы Мадрида.

По ее информации, "он был почетным членом" организации.

Госало родился в Мадриде в ноябре 1938 года, большую часть своей жизни посвятил журналистике. Так, в 1968 году он был назначен главным редактором агентства Europa Press. Некоторое время работал зарубежным корреспондентом, а также на радио. С 1996 по 2004 год являлся председателем и генеральным директором агентства EFE.