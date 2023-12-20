Конкурс РАН поможет молодым ученым и студентам найти работодателей

Победители получат персональные премии по 300 тыс. рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Конкурс для молодых ученых и студентов "Лифт в будущее" открыл прием заявок, его участники получат возможность познакомиться с потенциальным работодателем или спонсором для своих проектов, а также помощь со стороны Роспатента, сообщили журналистам организаторы.

Конкурс организован РАН и благотворительным фондом "Система"и приурочен к 300-летнему юбилею Российской академии наук.

Как рассказала президент фонда Лариса Пастухова, конкурс имеет четыре номинации: квантовые технологии, альтернативные источники энергии, новые материалы и химические процессы, генетика и биомедицина. Победители получат персональные премии по 300 тыс. рублей.

Акцент, однако, устроители делают на другом. "Если проект интересен компании, то, возможно, молодого ученого пригласят к дальнейшему сотрудничеству. Это и возможность трудоустройства, и возможность реализовать свой проект на пространстве конкретной компании", - рассказала Пастухова. По ее словам, в сотрудничество "вовлечены и цифровые компании и те, кто развивает фарму", а также представители химической отрасли.

"Мы постарались, чтобы у каждой номинации был свой индустриальный партнер <...>. Тот бизнес, который развивает высокотехнологичное производство, вместе с нами заинтересован в том, чтобы молодые ученые получили пространство для приложения своих задумок и замыслов", - отметила Пастухова.

Также участники конкурса получат поддержку в части патентного и авторского права. "Мы готовы войти в экспертный состав конкурса, готовы сопровождать заявки конкурсантов и помочь им действительно сформировать охраноспособный результат, который в дальнейшем можно будет коммерциализовать. От себя мы тоже готовы предоставить возможность учиться по одной из наших образовательных программ, и в дальнейшем уже другие свои разработки охранять и продвигать на рынок", - рассказал руководитель Роспатента Юрий Зубов.

О конкурсе

Заявку можно будет подать на портале "Лифт в будущее" до 1 марта 2024 года. В марте состоится экспертиза проектов с привлечением РАН, вузов и бизнеса. Затем пройдут очные круглые столы, по их итогам будут определены победители, которых назовут летом. Принять участие может молодой ученый или команда не более чем из трех человек, из которых хотя бы один должен быть молодым ученым, а другие могут быть и студентами. Возраст участников определен для докторов наук - до 40 лет, для кандидатов - до 35 лет, для сотрудников без степени - до 30 лет.

Большие надежды в связи с конкурсом высказал вице-президент РАН Степан Калмыков. "Очень важно, что отношение к науке, отношение к тому, что мы называем громким словом "технологический суверенитет", сейчас очень сильно меняется. И это не только государственная политика <...>, но это и крупные компании, которые начинают в это вкладываться. Это такие вещи, которые, может быть, иногда не приносят прибыль через год-два, а более долгоиграющие, но мы и настроены на то, чтобы играть вдолгую", - отметил академик Калмыков.