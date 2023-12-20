В Туве объявили масштабную охоту на волков из-за гибели почти 340 голов скота

В региональном правительстве сообщили, что задействовано 747 человек, 112 машин, 20 снегоходов и 109 лошадей

ТАСС, 20 декабря. Масштабная охота на волков с участием около 750 человек открыта в Туве после того, как хищники задрали почти 340 голов домашнего скота. Об этом сообщает региональное правительство.

"Из-за неоднократных случаев нападения на домашний скот и для регулирования численности хищника в районах республики объявлена облава на волков. Под руководством охотоведов Госкомохотнадзора Тувы в каждом районе организована комиссия и созданы бригады из охотников-волчатников, в которых в целом задействовано 747 человек, 112 автомашин, 20 снегоходов и 109 лошадей. По информации Минсельхоза республики, с начала зимовки хищники задрали 338 голов домашнего скота, из них 56 голов крупного рогатого скота, 232 головы мелкого рогатого скота и 50 лошадей", - говорится в сообщении.

Особая активность животных наблюдается в Пий-Хемском, Чаа-Хольском, Каа-Хемском, Улуг-Хемском, Тере-Хольском и Тоджинском районах республики. "По данным зимнего маршрутного учета, сейчас на территории республики насчитывается порядка 1 150 особей [волков], а допустимое количество зверя для республики считается 900-1000 голов", - пояснили в правительстве.

Тува является одним из лидеров России в скотоводстве. На территории республики находится более 1,5 млн голов мелко- и крупнорогатого скота.