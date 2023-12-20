Между Симферополем и Евпаторией перед Новым годом запустили праздничный поезд

Для пассажиров создали стилизованные локации и организовали мастер-классы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Праздничный электропоезд "Чудесный экспресс" с 20 декабря начал курсировать между Симферополем и Евпаторией с анимационной программой и мастер-классами, сообщается на туристическом портале Республики Крым.

"Между Симферополем и Евпаторией запустили праздничный электропоезд "Чудесный экспресс". Это иммерсивное шоу-путешествие в сопровождении волшебных персонажей. Предусмотрены анимационная программа, посещение тематических локаций, мастер-классы и угощения. Погружение в волшебство начнется с первых минут: на железнодорожном вокзале крымской столицы участников встретит Хранитель истории, который будет сопровождать их на всем пути", - говорится в сообщении.

В Евпатории для пассажиров поезда создали стилизованные локации, в том числе таинственный лес волшебника Тавра и зал Деда Мороза. "Также участники посетят обитель Хранителя истории и комнату сладостей. При этом будут мастер-классы, театрализованная постановка, загадки и сюрпризы. Наградой за выполнение заданий станут подарки", - уточняется на сайте.

Предполагается, что поезд будет ходить ежедневно до 30 декабря, кроме 23 декабря.