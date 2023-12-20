Новый ФОК в Белгородской области смогут посещать 1 тыс. человек в неделю

В комплексе, в частности, будут проводить тренировки по баскетболу, волейболу, мини-футболу и регби

БЕЛГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Пульс" открыли в Губкине Белгородской области, его еженедельно смогут посещать более 1 тыс. человек, в том числе ветераны СВО и люди с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня открыли физкультурно-оздоровительный комплекс "Пульс" спортивной школы №3 в Губкине. Новый ФОК разгрузит уже имеющиеся спортивные объекты и обеспечит комфортные условия для занятий игровыми видами спорта", - написал он.

На первом этаже здания расположены универсальный зал для тренировочных занятий по баскетболу, волейболу, мини-футболу, регби, зал для настольного тенниса, медицинский кабинет. На втором этаже - тренерская, раздевалки, комната для приема пищи. "Еженедельно здесь смогут заниматься более 1 тыс. спортсменов, в том числе ветераны и люди с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в новом ФОКе будут проходить уроки физкультуры у ребят из двух близлежащих школ", - отметил Гладков.

Губернатор сообщил, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Губкине планируется включить во Всероссийский реестр объектов спорта Минспорта России, чтобы получить право проводить на этом объекте официальные спортивные соревнования. "Губкинский городской округ по-настоящему спортивная территория. Здесь систематически занимаются спортом более 57% жителей, динамично развиваются более 40 видов спорта. Сегодня в округе более 350 спортивных объектов, и мы продолжаем строить новые", - написал глава региона.

Он отметил, что в 2023 году также был построен ФОК открытого типа в селе Бобровы дворы Губкинского округа, началось строительство современного плавательного бассейна в новом микрорайоне Губкина. "Думаю, что к 2030 году Губкинский городской округ сможет увеличить долю жителей, систематически занимающихся спортом, до 70% и выполнить ключевые показатели общенационального развития в сфере спорта", - добавил губернатор.