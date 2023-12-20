Патриарх предупредил об угрозе "потери" многонациональной России из-за мигрантов

Глава РПЦ отметил, что появляется все больше свидетельств об объединении мигрантов в преступные сообщества и о связанных с этим конфликтах, угрожающих межрелигиозному и межнациональному миру и согласию

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Действия мигрантов в России все чаще угрожают межрелигиозному и межнациональному миру в стране. При сохранении нынешнего потока иностранцев, не желающих интегрироваться в российское общество и уважать его традиции, существует угроза "потери" России как многонационального государства, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Епархиальном собрании Москвы.

"Ситуация ухудшилась в сравнении с прошлым годом. <…> Я очень надеюсь, что буду услышан, - призываю представителей государственной власти и руководителей предпринимательского сообщества помнить, что, если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию - государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ", - сказал патриарх, доклад которого выложен на сайте Русской православной церкви.

Предстоятель РПЦ констатировал, что появляется все больше свидетельств об объединении мигрантов в преступные сообщества и экстремистские организации и о связанных с этим конфликтах, угрожающих межрелигиозному и межнациональному миру и согласию. По словам патриарха, в отдельных районах, в том числе в Москве, жизнь коренного населения становится "почти невыносимой".

"Стремление заполучить дешевую рабочую силу ради краткосрочных, по большому счету, экономических выгод не должно привлекать в наше Отечество огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, часто не владеющих русским языком и не имеющих уважения к России, к населяющим ее народам", - добавил первоиерарх РПЦ.