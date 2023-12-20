В Финляндии трудовым мигрантам могут установить минимальный доход для получения ВНЖ

Сумма может составить €1 600

ХЕЛЬСИНКИ, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство экономики и занятости Финляндии опубликовало законопроект, который предполагает ужесточение трудовой миграции за счет введения минимального обязательного дохода для получения вида на жительство (ВНЖ) в стране. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства.

По данным ведомства, для получения вида на жительство в Финляндии для работающего лица будет установлен минимальный доход в размере €1 600. Соответствующее предложение правительства будет разослано ведомствам для комментариев до 31 января. Предложение будет представлено парламенту во время весенней сессии 2024 года, а изменения вступят в силу уже в 2024 году, утверждает ведомство.

Новое правительство Финляндии под руководством премьера Петтери Орпо начало свою работу в конце июня этого года. Одной из целей правительственной программы стало ужесточение миграционной политики и трудовой миграции в стране.