Вуз в Петербурге оштрафовали за хранение книг, изданных при поддержке Фонда Сороса

Издания имелись в образовательном учреждении в единственных экземплярах и были доступны для чтения студентам, преподавателям и сотрудникам при предъявлении читательского билета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Суд оштрафовал Европейский университет в Санкт-Петербурге на 70 тыс. рублей за хранение в библиотеке вуза книг, изданных при поддержке и участии двух иностранных организаций, чья деятельность признана в России нежелательной - Фонда содействия при Институте "Открытое общество", входящем в Фонд Сороса, и американского Института имени Кеннана при Международном центре Вудро Вильсона. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности АНООВО "Европейский университет в Санкт-Петербурге" за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности; два протокола). Суд назначил наказание в виде штрафа в 35 тыс. рублей по каждому из протоколов", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов, 17 мая сотрудники прокуратуры при проверке в библиотечном фонде университета обнаружили книги, изданные при поддержке и участии организаций "Фонд содействия Института "Открытое общество" (OSI Assistante Foundation, входит в структуру Фонда Сороса) и "Институт имени Кеннана" (подразделение Международного центра имени Вудро Вильсона, США). Обе структуры еще в 2015 году включили в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Согласно сведениям из электронной библиотеки на сайте университета, издания хранились в единственных экземплярах и были доступны для чтения студентам, преподавателям и сотрудникам вуза при предъявлении читательского билета. С момента включения института "Открытое общество" и Института имени Кеннана в перечень нежелательных организаций книги продолжали храниться в фондах вплоть до момента проверки, и меры по их удалению в университете не принимали.

В мае прокуратура и Рособрнадзор проводили в Европейском университете выездную проверку. Тогда в вузе объяснили, что мероприятия проходили по линии учебного процесса. В числе прочей документации комиссия исследовала выпускные работы магистрантов, темы научных исследований аспирантов. Комментариями прокуратуры и Рособрнадзора относительно причин проверки и ее деталей ТАСС не располагал, в Рособрнадзоре позже опровергли информацию о своем участии в проверке. По информации местных СМИ, надзорные ведомства посетили вуз в рамках мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму.

Европейский университет - негосударственный магистерский и аспирантский вуз, организованный в 1994 году. Он не имел образовательной лицензии с июля 2017 года, трижды обращался за новой в Рособрнадзор, получить новую лицензию ему удалось в конце лета 2018 года.