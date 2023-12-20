Санду пользуется наибольшим доверием опрошенных граждан среди политиков Молдавии

Согласно данным исследования, за ней следуют оппозиционер Илан Шор, лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон и мэр Кишинева Иван Чебан

КИШИНЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду пользуется наибольшим доверием граждан среди политиков Молдавии, а рейтинги главы парламента Игоря Гросу и премьер-министра Дорина Речана находятся на уровне статистической погрешности. Об этом свидетельствуют данные проведенного в декабре опроса, результаты которого представило маркетинговое агентство iData.

Согласно данным исследования, Санду пользуется доверием 24,2% опрошенных. За ней следуют оппозиционер Илан Шор (10,5%), лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон (10,2%), мэр Кишинева Иван Чебан (6,9%). Рейтинг главы правительства составляет 1,5%, а председателя парламента - 0,6%. Исследование проводилось 2-15 декабря, в нем приняли участие 997 человек из 387 населенных пунктов. Погрешность авторы оценивают в 3,1%.

Молдавия является парламентской республикой. Законодательный орган контролирует учрежденная Санду Партия действия и солидарности (ПДС). Во второй половине 2024 года в стране ожидаются президентские выборы, а в 2025 году должны пройти выборы в парламент. С 2022 года в республике проходят массовые акции протеста оппозиции с требованием отставки президента и роспуска парламента. Протестующие возлагают на ПДС и президента ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране. В ответ власти обвинили оппозицию в подготовке госпереворота, завели уголовные дела на лидеров протестов, закрыли телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции.