Патриарх назвал возвращение церкви "Троицы" в числе главных событий 2023 года

По словам главы РПЦ, еще одним знаменательным событием стало принесение к главному месту общецерковного поклонения в Москве одного из древнейших списков Казанской иконы Пресвятой Богородицы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал возвращение Русской православной церкви иконы "Троица" и раки святого князя Александра Невского, а также передачу в собор на Красной площади Казанской иконы Божией Матери в числе знаменательных событий 2023 года. Об этом он заявил на ежегодном Епархиальном собрании Москвы.

"Важной вехой в развитии добрых отношений между церковью и государством в России стало возвращение церкви иконы "Святая Троица", написанной преподобным Андреем Рублевым, и исторической раки святого благоверного великого князя Александра Невского. Это стало возможным благодаря позиции президента России Владимира Владимировича Путина, который поддерживает процесс возвращения Церкви ее святынь, <...> и который доброжелательно и очень быстро откликнулся на мою соответствующую просьбу", - сказал патриарх.

Также, по его словам, знаменательным событием уходящего года стало принесение к главному месту общецерковного поклонения в Москве одного из древнейших списков Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Это произошло в День народного единства 4 ноября, тогда же патриарх объявил об обнаружении этой иконы, до того считавшейся утраченной. Предстоятель РПЦ доставил образ в Казанский собор на Красной площади, где он хранился до своего исчезновения в начале XX века.

15 мая стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать Русской православной церкви икону "Троица", созданную преподобным Андреем Рублевым в первой четверти XV века. С 1929 года икона находилась в Государственной Третьяковской галерее. 12 июля патриарх Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова утвердили договор о передаче "Троицы" Троице-Сергиевой лавре.

8 сентября Эрмитаж начал процедуру перемещения серебряной гробницы Александра Невского, которая хранилась в течение ста лет в Зимнем дворце, в Александро-Невскую лавру. Согласно договору, заключенному с Санкт-Петербургской епархией РПЦ, музей передает ей на 49 лет право хранить гробницу в обители.