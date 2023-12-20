В Москве наградили победителей акции "Код донора. Наставничество"

Акция направлена на развитие донорского движения в России и формирование института наставничества в сфере донорства

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Лауреаты и победители всероссийского конкурса "Код донора. Наставничество" награждены в Москве, акция приурочена к Году педагога и наставника в России, передает корреспондент ТАСС.

"Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА - прим. ТАСС) является координатором службы крови РФ. При этом без станций переливания крови по всей стране - некоммерческих, волонтерских организаций, самих доноров - конечно же, невозможно достичь того, что мы запланировали", - сказал на церемонии заместитель руководителя ФМБА России Игорь Борисевич.

Он напомнил, что в 2023 году число доноров увеличилось до 1,37 млн человек. Это случилось благодаря волонтерским, просветительским организациям, которые трудятся в сфере донорства, пояснил Борисевич. "У нас заготовлено в 2023 году очень большое количество крови - 2,4 млн л цельной крови, 880 тыс. л плазмы. В настоящее время наша страна обеспечена кровью для клинического применения", - сказал он.

Победителей и лауреатов наградили в восьми номинациях - "Управление донорством", "Регион как одна команда", "Донорство как система", "Код донора. Наставники", "Просветительская деятельность в сфере донорства крови и костного мозга", "Уроки о главном. Донорство крови и костного мозга", "Донорство вне формата", "Наставники донорского движения России". Всего на церемонии наградили 88 человек. Победителями в главной номинации "Наставники донорского движения России" стали: наставник краевой станции переливания крови в Приморском крае Алексей Власенко, завкафедрой трансфузиологии НМИЦ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Евгений Жибурт, заслуженный врач РФ Борис Лозинский, наставник ГБУЗ Тюменской области "Областная станция переливания крови" Станислав Муравьев, руководитель общественной организации "Старт донор" Михаил Петров, президент Новосибирской ассоциации детских объединений Наталия Рябчикова, старший директор по связям с общественностью и ESG LG Electronics Татьяна Шахнес.

Акция направлена на развитие донорского движения в России и формирование института наставничества в сфере донорства. Ее организаторы - ФМБА России, НФ "Национальный фонд развития здравоохранения" и координационный совет при Общественной палате РФ по донорству крови и костного мозга.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса, к ним поступило 255 заявок из 62 регионов. В акции участвовали образовательные и некоммерческие организации, региональные и муниципальные органы власти, учреждения службы крови. В рамках конкурса провели более 5,6 тыс. мероприятий, 3,5 тыс. из них связаны с пополнению региональных банков крови.