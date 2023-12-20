20 декабря, 15:11

ВС РФ заявил, что зрители не могут проносить на матчи приобретенную вне стадиона еду

Глава судебного состава судебной коллегии по административным делам Верховного суда Сергей Кузьмичев сообщил, что при посещении официального спортивного соревнования зритель заключает договор на оказание спортивно-зрелищных услуг

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Болельщики и фанаты не имеют права проносить на трибуны спортивных объектов еду и безалкогольные напитки, купленные вне пределов стадиона. Об этом рассказал глава судебного состава судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ Сергей Кузьмичев.

"Предметом рассмотрения Верховного суда являлись требования к поведению зрителей, а именно запрет на пронос продуктов питания, приобретенных не на территории организатора проведения официального спортивного соревнования (стадионов)", - сказал он в ходе выступления в дискусионном клубе им. Д. Н. Замятина в Москве.

По его словам, Верховный суд признал это положение не противоречащим нормативным правовым актам. "В то же время Верховный суд указал, что оспариваемое положение определяет право зрителя на проход к индивидуальному зрительскому месту с безалкогольными напитками в пластиковых или бумажных стаканах и едой, приобретенными в специализированных торговых точках, и не устанавливает обязанность для зрителя", - сказал он.

Кузьмичев подчеркнул, что при посещении официального спортивного соревнования зритель заключает договор на оказание спортивно-зрелищных услуг, который является разновидностью договора возмездного оказания услуг. Изданные правительством Российской Федерации правила поведения зрителей, предусматривающие их права и обязанности при проведении официальных спортивных соревнований, являются обязательными для сторон. "Правительство, устанавливая такие правила, руководствовалось одним из основных принципов законодательства о физкультуре и спорте - обеспечением безопасности жизни и здоровья участников и зрителей спортивных мероприятий", - отметил он. 

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