В Херсонской области создали юнармейский отряд им. Кирилла Стремоусова

Именное знамя отряду вручила мать погибшего замгубернатора Галина Стремоусова

СЧАСТЛИВЦЕВО /Херсонская область/, 20 декабря. /ТАСС/. Торжественное мероприятие, посвященное созданию юнармейского отряда имени погибшего в ДТП в 2022 году замгубернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова, состоялось в школе села Счастливцево, передает корреспондент ТАСС.

Именное знамя отряду вручила мать погибшего замгубернатора Галина Стремоусова. "Мне, конечно, тяжело, я потеряла сына. Он был примерным сыном и отцом, который воспитывал пятерых детей. <…> Он многое хотел сделать для России, но не успел. Поэтому, ребята, цените все доброе, что вам дают учителя, уважайте, впитывайте все знания - они вам пригодятся", - сказала она.

На мероприятии также с приветственным словом выступили замгубернатора региона Татьяна Кузьмич, герой России Дмитрий Полковников, депутат Херсонской областной думы Игорь Телегин, сын Кирилла Стремоусова Златомир, пресс-секретарь Кирилла Стремоусова в 2022 году Сергей Мороз.

"Я очень сильно обрадовался, когда мне мама сказала, что я смогу стать юнармейцем и что будет отряд имени моего отца", - поделился Златомир. Он рассказал журналистам, что юнармейцы будут ходить в походы, учиться стрелять из боевого оружия и метать гранаты, будут также тренировки.

С инициативой образования детско-юношеского военно-патриотического движения выступил в январе 2016 года глава Минобороны России Сергей Шойгу, его предложение поддержал президент РФ Владимир Путин. 5 апреля того же года было объявлено об образовании движения под названием "Юнармия". В состав "Юнармии" входят региональные и местные отделения, юнармейские отряды. Основные формы деятельности детско-юношеского движения - военно-спортивные игры, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, "Вахты памяти" и походы по местам боевой славы, а также посты у Вечного огня, обелисков и мемориалов.

По состоянию на начало мая 2023 года во всех субъектах РФ действовали региональные штабы "Юнармии", всего участниками движения являлись более 1,3 млн детей и подростков. Кроме того, юнармейские отряды созданы на базе воинских частей и при посольствах в Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье, Белоруссии, США, Анголе.

О Стремоусове

Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовском Донецкой области Украинской ССР (ныне Донецкая Народная Республика РФ). В 2022 году в ходе специальной военной операции большая часть Херсонской области перешла под контроль российских войск. В апреле 2022 года Стремоусов занял должность заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области. В сентябре он получил паспорт гражданина РФ.

Стремоусов погиб в автомобильной аварии 9 ноября 2022 года. В этот же день президент России Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества. 9 ноября 2023 года на его могиле в Симферополе был открыт памятник.