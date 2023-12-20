В ЛНР республиканскую больницу оснастили на 110 млн рублей в 2023 году

По словам главы республики Леонида Пасечника, среди полученного медоборудования рентгеновская система, новое нейрохирургическое оборудование и инструменты, эндопротезы для замены коленных и бедренных суставов

ЛУГАНСК, 20 декабря, /ТАСС/. Луганская республиканская клиническая больница в 2023 году получила оснащение на общую сумму в 110 млн рублей, сообщил в Telegram-канале глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Сотрудники республиканской больницы настоящие герои! Через их руки с начала года прошло около 40 тыс. пациентов, которым оказана необходимая помощь. <...> Это было бы невозможно без помощи специалистов российских больниц и федеральных медицинских центров и новейшего оборудования, которым стараниями Минздрава России активно пополняется главное лечебное учреждение региона. В этом году оно получило необходимое оснащение на 110 млн рублей", - написал он.

По его словам, среди медоборудования, полученного медиками больницы, рентгеновская система, помогающая хирургам "во время самых сложных операций", новое нейрохирургическое оборудование и инструменты, эндопротезы для замены коленных и бедренных суставов. "Гордость больницы - самый современный аппарат МРТ. Его лечебное учреждение получило в рамках программы, которая реализуется по поручению нашего президента Владимира Путина. До конца года такой же аппарат появится и в республиканском онкодиспансере. Чтобы освоить новейшие технологии, луганские медики обучаются в лучших медицинских центрах России", - сообщил он.

Пасечник рассказал, что вместе с замминистра здравоохранения РФ Андреем Плутницким он вручил благодарность президента РФ коллективу больницы.