Ирландия решила подать на Британию в суд из-за закона об амнистии участников "Смуты"

В королевстве ранее приняли закон, который предоставил иммунитет тем, кто сотрудничает с Независимой комиссией по примирению и восстановлению информации

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Ирландия инициирует разбирательство против Соединенного Королевства в Европейском суде по правам человека из-за британского закона об амнистии бывших солдат и повстанцев, участвовавших в конфликте в Северной Ирландии. Об этом объявил министр иностранных дел и обороны Михол Мартин.

"Я сожалею, что мы оказались в ситуации, когда пришлось сделать такой выбор, - сказал он. - Британское правительство исключило политический вариант и оставило нам только этот юридический путь".

В сентябре в Великобритании был принят закон, который предоставил иммунитет тем, кто сотрудничает с Независимой комиссией по примирению и восстановлению информации. Она была создана в мае для изучения в деталях событий в Северной Ирландии. При этом комиссия была наделена полномочиями как амнистировать участников конфликта, так и передавать их дела для дальнейшего расследования в прокуратуру.

С конца 60-х и до конца 90-х годов прошлого века Северная Ирландия была ареной вооруженного конфликта между экстремистскими группировками двух проживающих на ее территории общин. Католики-националисты хотели разорвать союз с Великобританией и присоединиться к независимой Ирландии. Протестанты-лоялисты (юнионисты) выступали за то, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе Соединенного Королевства.

В 1998 году политические партии двух общин подписали Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы) о мирном урегулировании конфликта, 25-летний юбилей которого отмечается в эти дни. В Северной Ирландии было сформировано правительство, включающее представителей протестантских и католических партий. Число убитых в ходе конфликта, известного в Великобритании и Ирландии под названием The Troubles ("Смута"), превышает 3,5 тыс. Число пострадавших оценивается почти в 50 тыс.