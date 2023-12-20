Венгрия и Словакия отвергают квоты по мигрантам в ЕС

Будапешт и Братислава выступили за усиление охраны внешних границ государств - членов Шенгенского соглашения

БУДАПЕШТ, 20 декабря. /ТАСС/. Венгрия и Словакия отвергают любые квоты по распределению мигрантов в странах Евросоюза. Об этом по итогам переговоров заявили журналистам главы МИД двух стран Петер Сийярто и Юрай Бланар.

"Отвергаем любые виды принудительных квот по распределению беженцев в ЕС, а также выплату финансовых компенсаций за отказ от их принятия", - сказал Бланар. Он подчеркнул необходимость бороться с нелегальной миграцией за пределами сообщества. Будапешт и Братислава выступают за усиление охраны внешних границ государств - членов Шенгенского соглашения.

Глава МИД Словакии, говоря о ситуации на Украине, подчеркнул, что "не существует военного решения, которое привело бы к урегулированию конфликта" в этой стране. "Мир или перемирие - это наилучшее решение. Мы поддерживаем любую мирную инициативу, которая приведет к этому", - сказал Бланар.

Словакия, напомнил он, отвергает антироссийские санкции, которые могут негативно повлиять на ее экономику и уровень жизни населения республики. Братислава также категорически против попыток отстранить Венгрию от выполнения обязанностей государства - председателя ЕС, которые должны к ней перейти в 2024 году, сказал Бланар.