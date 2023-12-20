В Киеве группа людей развернула на улице флаг нацистской Германии

В этой же группе танцует аниматор в костюме пса, украшенного украинским флагом

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Группа людей развернула флаг нацистской Германии на одной из улиц Киева. Об этом сообщило издание Klymenko Time, опубликовав соответствующее видео.

На кадрах запечатлены молодые люди, демонстрирующие полутораметровое полотнище со свастикой и предлагающие делать пожертвования. В этой же группе танцует аниматор в костюме пса, украшенного украинским флагом.

На Украине регулярно публикуются фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о широком распространении как среди гражданских, так и военнослужащих различной нацистской атрибутики в виде нашивок и татуировок, стилизованных или прямо копирующих символы Третьего рейха. Кроме того, спорадически появляются сообщения о нанесении вандалами свастики на памятники воинам Красной армии, советским и российским деятелям, а также жертвам Холокоста и представителям еврейской культуры.