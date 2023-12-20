Российские паспорта получили 95% жителей Мелитопольского района Запорожской области

Глава Мелитопольской райадминистрации Андрей Сигута отметил, что жители области стали активнее получать страховые номера индивидуального лицевого счета и полисы обязательного медицинского страхования

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Паспортизация Мелитопольского района Запорожской области завершена на 95%, сообщил журналистам глава Мелитопольской райадминистрации Андрей Сигута.

"На 95% паспортизирован наш Мелитопольский район, считаю, что это хороший результат. Мы могли бы добиться и 99%, но есть проблема, когда люди не могут получить российский паспорт из-за отсутствия прописки. В районе 280 человек пока не могут получить паспорт именно по этой причине", - сказал он.

Сигута отметил, что жители Запорожской области стали активнее получать страховые номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). "Очень высокий уровень получения СНИЛС и ОМС. Например, ОМС получили 89% жителей района", - добавил он.

Как сообщили в администрации Мелитопольского района, в его состав входит 50 населенных пунктов. Общая площадь района - 1 422 кв. км, население превышает 16 тыс. человек.