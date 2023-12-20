В Петербурге госпитализация с ОРВИ и COVID-19 выросла на 25% за неделю

В городе развернуто почти 2,8 тыс. коек для заболевших коронавирусной инфекцией, из них свободно примерно 15%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Госпитализация пациентов с ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла в Петербурге почти на 25% за неделю. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению в своем Telegram-канале.

"В Петербурге количество госпитализаций с ОРВИ, гриппом и COVID-19 увеличилось на минувшей неделе по сравнению с предыдущей неделей почти на 25%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что под медицинским наблюдением находятся более 44 тыс. пациентов с подозрениями на COVID-19, ОРВИ. В городе развернуто почти 2,8 тыс. коек для заболевших коронавирусной инфекцией, из них свободно примерно 15%.