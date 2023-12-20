Введенный в Петербурге масочный режим касается только учреждений

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу, "указания по ношению масок связаны с дополнительными мерами профилактики гриппа, ОРВИ, COVID-19 и внебольничных пневмоний"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Масочный режим, который ввели в Петербурге со среды, касается только учреждений, которые будут проводить массовые мероприятия, а также медицинских и социальных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу.

"Указания по ношению масок связаны с дополнительными мерами профилактики гриппа, ОРВИ, COVID-19 и внебольничных пневмоний. Они касаются непосредственно учреждений при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий", - уточнили в ведомстве, отметив, что масочный режим в городе не вводится.

Ранее управление Роспотребнадзора опубликовало постановление, в соответствии с которым руководители организаций должны при проведении массовых мероприятий обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок). Также масочный режим вводится в медицинских и социальных учреждениях города.