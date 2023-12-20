Самолет МЧС доставил в Египет очередную партию помощи для населения сектора Газа

Ее масса превышает 18 тонн

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. МЧС России доставило в Египет более 18 тонн гуманитарной помощи населению сектора Газа, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Самолет Ил-76 МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Российские спасатели передали представителям египетского общества Красного Полумесяца более 18 тонн гуманитарного груза. Далее данная помощь будет направлена жителям сектора Газа", - сказали в пресс-службе. В составе груза - медикаменты и технические средства для реабилитации пострадавших.

В МЧС добавили, что всего с начала гуманитарной миссии 16 рейсами МЧС России доставлено порядка 370 тонн продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости. Помощь доставляют по указанию президента РФ и по поручению главы МЧС России.